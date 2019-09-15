لجنة مشتركة وتفعيل الاتفاقيات.. سامح شكري يكشف تفاصيل لقائه مع وزيرة الخارجية الكينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه تم تناول خلال لقائه مع نظيرته الكينية بداية الحملة التي سوف تطلقها كينيا في إطار ترشيح العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.



وأَضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكينية، أنه تم تناول خلال المباحثات إعداد لجنة مشتركة التي ستعقد خلال هذا العام ضرورة التنسيق والعمل الدؤوب حتى يتم تفعيل مشاريع الاتفاقيات الجاري دراستها وتسفر اللجنة المشتركة عن نتائج عملية تعود بالنفع على الدولتين.



وأوضح وزير الخارجية أن مصر تتطلع استقبال رئيس كينيا في زيارته الرسمية للقاهرة، وسوف يتم تحديد الموعد وفقا لارتباطات الرئيسين المصري والكيني، مؤكدا أنه سعيد بزيارة وزيرة الخارجية للقاهرة، وسيكون هناك فرص للقاءات أخرى قريبا في إطار الجمعية العامة والاتحاد الافريقي.