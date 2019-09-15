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أخبار البلد

شركة إدارة مبنى النقابة: تقديم أفضل الخدمات للصحفيين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:06 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال المهندس شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إن الشركة ستعمل على استثمار مبنى النقابة، من خلال الخدمات التي تقدمها عن طريق 64 شركة تابعة لها بكافة المحافظات، موضحًا أنها تدرس إنشاء معرض للأثاث بشكل دائم أو موسمي للزملاء، بأسعار مناسبة، فضلًا عن تقديم خدمات ومعارض أخرى، مثل الألومنيوم والأخشاب وغير ذلك.

ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة، الصحفيين، بتقديم أفضل الخدمات وتجميل مبنى النقابة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، قد وقع اليوم، بروتوكول تعاون، مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف؛ لإدارة مبنى النقابة، فيما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات.

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