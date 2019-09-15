خدمات جديدة تقدمها شركة إدارة مبنى الصحفيين

عقدت نقابة الصحفيين اليوم حفل توقيع بروتوكول مع احدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف لإدارة مبنى النقابة.





قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيي:، إن المجلس يحرص على تقديم خدمات أفضل للجمعية العمومية.





وأضاف شبانة عقب توقيع البروتوكول مع الشركة الجديدة انها سوف تقدم أفضل خدمة للصحفيين، مؤكدًا أن النقيب هو صاحب الفضل الأول في إنهاء الاتفاق بين النقابة والشركة، والحصول على أقل وأفضل الأسعار، وذلك بالاتفاق مع وزير الأوقاف.



