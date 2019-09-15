خدمات جديدة تقدمها شركة إدارة مبنى الصحفيين

عقدت نقابة الصحفيين اليوم حفل توقيع بروتوكول مع احدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف لإدارة مبنى النقابة.
قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيي:، إن المجلس يحرص على تقديم خدمات أفضل للجمعية العمومية.
وأضاف شبانة عقب توقيع البروتوكول مع الشركة الجديدة انها سوف تقدم أفضل خدمة للصحفيين، مؤكدًا أن النقيب هو صاحب الفضل الأول في إنهاء الاتفاق بين النقابة والشركة، والحصول على أقل وأفضل الأسعار، وذلك بالاتفاق مع وزير الأوقاف.
واشار سكرتير عام نقابة الصحفيين :من أولوياتنا الوصول إلى مبنى يليق بكم، ولم أكن أتخيل أن الأوقاف قادرة على الوصول إلى خدمة مميزة، ولكن فوجئت بالنتيجة وسرعة التواصل من حيث الأمن والخدمات، فضلًا عن التعاون الراقي والكبير من جهة الشركة" مؤكدا أن مجلس النقابة يبحث أمر إدارة المبنى فور الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي مباشرة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على معاينة مبنى النقابة "شبر شبر" منذ نحو شهر، وأنها ستعمل على تجميل المبنى أيضًا، وليس فقط إدارته.