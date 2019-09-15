أبو شقة يدشن مبادرة الوفد مع المرأة في محافظة الغربية.. ويوقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار.. رئيس الحزب: لن نسمح بأي محاولة للنيل من الدولة

- بهاء أبو شقة: مبادرة الوفد مع المرأة تكريم لدورها في المجتمع

- رئيس حزب الوفد : عهد السيسي العصر الذهبي للمرأة

- قريبًا.. بهاء أبو شقة يعلن إطلاق مبادرة الوفد مع الشباب





نظم حزب الوفد اليوم، الأحد، بمحافظة الغربية، مؤتمرًا لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، بحضور عدد من قيادات الحزب.





أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة يفخر بأن تكون محافظة الغربية قلعة الوطنية التي أنجبت زعماء الوفد الثلاثة، هي موطن الانطلاقة الأولى لمبادرة الوفد مع المرأة.





وأضاف "أبوشقة" خلال كلمته فى المؤتمر أنه ليس معقولا أن المرأة المصرية نصف المجتمع، لأن بتاريخها المشرف فإن هناك تأكيد أنها المجتمع كله، فهي التي وقفت جنبًا إلى جنب مع الرجل في ثورة 1919، ورأى الجميع شهادات في الثورة، وكانت صفية زغلول وهدى شعراوي وغيرهما رائدات الوطنية والحركة النسائية في مصر.





ولفت "أبو شقة" إلى أن المرأة قدمت نموذجًا فريدًا للوطنية وحب الوطن ورمزًا للقيمة الحقيقية للمرأة المصرية، التي لم نطلق لها مبادرة الوفد مع المرأة من فراغ، بل تكريم لها ولدورها في المجتمع كجوهرة ثمينة وركيزة أساسية لا يمكن بأي حال أن نكون أمام تقدم في المجتمع بدون امرأة واعية وطنية.





وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، مشيرا إلى أن الاهتمام البالغ بالمرأة لم يأت من فراغ لأنها جديرة بذلك بعد نجاحها في مجالات عديدة فهي الطبيبة والمهندسة والقاضية والإعلامية والأم والأخت والزوجة.





وفيما يتعلق بالمرأة المصرية، أوضح "أبو شقة" أن تعديل الدستور اختصها بنسبة 25 % لا تقل عنها من المقاعد، قائلا "وإن كنت أرى أنها نسبة ضئيلة لمكانة وقيمة وجهود المرأة المصرية، وعندما نوقش هذا النص كان هناك اتجاه لتخفيض تلك النسبة، لكن حزب الوفد أصر على أن تكون النسبة أقلها 25% أو أزيد وليس أقل".





وشدد "أبو شقة" على أن حزب الوفد كان ومازال وسيكون نصيرا للمرأة المصرية لكل ما يحقق لها مكانتها والقيمة الحقيقية لها في المجتمع كفاعل أساسي في العمل الوطني والسياسي في هذ المجال.





وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب على مدار تاريخه يقف دائمًا إلى جانب الدولة المصرية، والوطن والمواطن، قائلا: "لن نسمح لأي محاولة للنيل من الدولة المصرية أو من رئيسها أو من الجيش الوطني المصري أو الشرطة، ونقول للجميع إننا حتى هذه اللحظة نواجه حربًا شرسة من أخطر الحروب حتى الآن هي حرب الجيل الرابع التي تعتمد في المقام الأول على الشائعات وبث الفتنة".





وأشار "أبو شقة" إلى أنه عندما يراهن الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرادة المصريين وحبهم لوطنهم، فإنها رسالة لكل من يحاول النيل من هذه الثقة بأن إرادة المصريين صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات التي تدبر لتبقى مصر بقوتها الوطنية.





وألمح "أبو شقة" إلى أن إرادة المصريين هي التي استطاعت دحر الإرهاب والقضاء على محاولات ضرب الاستقرار وأصبحنا أمام الأمن والأمان وأمام مشروع وطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، مطالبا الجميع بالتكاتف على قلب رجل واحد لإنجاح هذا الواجب الوطني.





وأوضح "أبو شقة" أن مصر بإرادة وتصميم وعزم وتاريخ هذا الشعب -الذي يمتد إلى 7000 ألف عام من الخبرة والحنكة السياسية التي تميز هذا الشعب عن شعوب العالم- استطاع بتكاتفه وتماسكه أن يسقط مخططًا حاول إسقاط مصر في مستنقع سقطت فيه الدول المجاورة كسوريا واليمن وليبيا وغيرها.





ووقع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار برئاسة عاشور العامري؛ لمحو أمية المرأة في الغربية.





ووجه "العامري" الشكر لحزب الوفد على الدعوة الكريمة لأنهم جميعا يقفون من أجل دعم المرأة المصرية، موضحا أن الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة هو محو الأمية من خلال اشتراك جميع مؤسسات الدولة وخاصة الأحزاب السياسية والقوي السياسية، وأنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية من أجل تقديم الأفضل للمواطن.





وأشار "العامري" إلى أنه عندما يوقع بروتوكول مع حزب كبير وعريق مثل حزب الوفد فهذا أمر إيجابي، موضحا أن نسبة الأمية في المجتمع قبل إنشاء الهيئة كانت 40 % والآن أصبحت 28% وهذا مؤشر على أن الأمية في تنازل.





وأكد "العامري" أن الهيئة تفتح فصولها لكل المواطنين وتتعاون مع كل الوزارات ومركز الشباب، موجها خالص الشكر لحزب الوفد على هذه المبادرة وتوقيع البروتوكول معهم في عهد قامة كبير مثل المستشار بهاء الدين ابوشقة.





وأضاف "العامري" أنهم وقعوا بروتوكولا مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والجامعة وهو ما يعود بشكل إيجابي على المواطن، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على التعاون مع الجميع من أجل تحقيق هدفها وهو محو الأمية.





وأعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رسميا إطلاق مبادرة "الوفد مع الشباب" خلال الفترة المقبلة، لأن أعمدة الدولة الوطنية هي المرأة والشباب.



