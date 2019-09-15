متفوقا على الكلاسيكو.. ميرور: ديربي الأهلي والزمالك ثالث أشرس مواجهات العالم

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تقريرا عن أشرس مباريات كرة القدم في العالم، حيث جاء ديربي الأهلي والزمالك في المركز الثالث، متفوقا على الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.



وقالت الصحيفة، إن الكرة المصرية استعادت قوتها مرة أخرى، وأن ديربي الأهلي والزمالك أصبح أقوى من أي وقت مضى.



وجاءت قائمة أقوى 10 مواجهات في العالم كالتالي:



1- سيلتك - رينجرز ( استكلندا)



2- ريفر بليت - بوكا جونيورز ( الأرجنتين).



3- الأهلي - الزمالك ( مصر).



4- برشلونة - ريال مدريد ( إسبانيا)



5- أولمبياكوس - باثنيكوس ( اليونان).



6- جالاتا سراي - فنربخشة ( تركيا).



7- آرسنال - توتنهام ( إنجلترا).



8 - مانشستر يونايتد - ليفربول ( إنجلترا).



9- بروسيا دورتموند - شالكه ( ألمانيا).



10- ناسيونال - بينارول ( أورواجواي).

