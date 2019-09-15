ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

متفوقا على الكلاسيكو.. ميرور: ديربي الأهلي والزمالك ثالث أشرس مواجهات العالم

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:23 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد السعيد
نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تقريرا عن أشرس مباريات كرة القدم في العالم، حيث جاء ديربي الأهلي والزمالك في المركز الثالث، متفوقا على الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

وقالت الصحيفة، إن الكرة المصرية استعادت قوتها مرة أخرى، وأن ديربي الأهلي والزمالك أصبح أقوى من أي وقت مضى.

وجاءت قائمة أقوى 10 مواجهات في العالم كالتالي:

1- سيلتك - رينجرز ( استكلندا)

2- ريفر بليت - بوكا جونيورز ( الأرجنتين).

3- الأهلي - الزمالك ( مصر).

4- برشلونة - ريال مدريد ( إسبانيا)

5- أولمبياكوس - باثنيكوس ( اليونان).

6- جالاتا سراي - فنربخشة ( تركيا).

7- آرسنال - توتنهام ( إنجلترا).

8 - مانشستر يونايتد - ليفربول ( إنجلترا).

9- بروسيا دورتموند - شالكه ( ألمانيا).

10- ناسيونال - بينارول ( أورواجواي).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النادي الأهلى يتربع على عرش القائمة.. تعرف على أنجح 30 فريق كرة قدم في العالم

ترشيحاتنا

لو بتضايقك.. أفضل طريقة لـ قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

صاحب الفيديوهات المفبركة بمؤتمر الشباب يكشف السر وراءها.. فيديو

متفوقا على الكلاسيكو.. ميرور: ديربي الأهلي والزمالك ثالث أشرس مواجهات العالم

بعد هدفه في مرمى كانو سبورت.. رقم تاريخي لـ وليد سليمان مع الأهلي

احترافية في الضربات الاستباقية.. اللواء محمد زكي يكشف سبب نجاح عملية جلباية

أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ عاصي الحلاني بعد نجاته من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحايا الغرق.. 4 شباب قطعوا مئات الكيلومترات للاستمتاع بالصيف فابتلعهم البحر.. صور

بعد مصرع شخصين وإصابة 20.. إزالة عقار عزبة فرعون بالإسكندرية.. صور

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور