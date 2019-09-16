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برلمان

«المحافظين» يبدأ فعاليات برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
داليا فكري، رئيس
داليا فكري، رئيس لجنة المرأة بحزب المحافظين
معتز الخصوصى
تبدأ لجنة المرأة بحزب المحافظين، اليوم الإثنين، أولى فعاليات برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة، بالتدريب على حرفة التفصيل للنساء لبدء العمل على مشروعاتهن الخاص، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت داليا فكري، رئيس لجنة المرأة، إن البرنامج يشمل ورش تدريب على الحرف اليدوية والصغيرة لتبدأ النساء عملهن الخاص من منازلهن وبأقل التكاليف، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف لجعل الأسرة مجتمع منتج فعال قادر على دعم نفسه اقتصاديًا.

وأضافت، أن البرنامج يشمل أيضا ورش ريادة أعمال وتسويق بالتنسيق مع بعض جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من بينهم جمعية المرأة المعيلة والطفل ومؤسسة إدراك للتنمية والمساواة بالتعاون مع مبادرة الستات تقدر لتمكين المرأة والأسرة، حيث سيتم تبني أفكار المشروعات الصغيرة والتنسيق مع مؤسسات الدولة لبدأ تمويلها حتى تعتمد النساء على أنفسهن.

ومن المقرر أن تحاضر مى على المتخصصة في مجال التفصيل والتطريز ورشة التفصيل فى أول أيام التدريب، وسيتم من خلال الورشة تعريف الباترون وأهميته والتطبيق عليه، وتعريف أجزاء الماكينة وكيفية التعامل معها والتدريب عليها والأنسجة المختلفة، وكيفية تحديد الاتجاهات النسيجية الصحيحة.

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