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أخبار العالم

تصريح صادم لرئيس وزراء دولة آسيوية عن الهند

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:58 م
رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان عمران خان
محمد علي
استبعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إقامة حوار مع نيودلهي بعد أن ألغت الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير في شهر أغسطس الماضي، بينما حذر من احتمال نشوب حرب تقليدية مع الهند يمكن أن تتجاوز شبه القارة الهندية، في إشارة إلى احتمالية حدوث حرب عالمية ثالثة، وفق ما صرح به خان لوسائل إعلام، وسبق وكتبه لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية.

قال خان "لهذا السبب اتصلنا بالأمم المتحدة، نحن نقترب من كل منتدى دولي ، وعليهم أن يتحركوا الآن".

ذكر خان أنه يعتقد "تمامًا" أن الحرب مع الهند يمكن أن تكون احتمالًا.

وأضاف خان "... هذه كارثة محتملة ستتخطى شبه القارة الهندية".

ولفت إلى إنه إذا ما دخلت البلدان في حرب فقد تخشر باكستان، وهذا قد يؤدي إلى تفعيل سياسة حافة الهاوية، التي تفتح كل الخيارات المرعبة.

وأوضح "عندما تقاتل دولتان مسلحتان نوويا، إذا خاضتا حربا تقليدية، فهناك احتمالات بأن ينتهي الأمر إلى حرب نووية".

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