بـ شعر منسدل.. نيللى كريم تتألق فى أحدث ظهور لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة نيللى كريم عبر خاصية story بموقع انستجرام صورة جديدة.



وظهرت نيللي كريم في الصورة بلوك كاجوال اعتمدت فيه على اللون الأسود حيث ارتدت سويت شيرت وبنطلون وبوت ذات اللون الأسود ونظارة شمس واعتمدت على الشعر المنسدل.



كانت نيللى كريم شاركت في آخر أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤.