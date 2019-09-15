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أخبار العالم

بشرى لكل الفلسطينيين خلال عام.. وهذا ما قاله الرئيس عباس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:05 م
محمود عباس
محمود عباس
محمد علي
تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه خلال عام لن يحتاج أي مريض فلسطيني إلى تلقي علاج طبي في الخارج، أو في كيان الاحتلال بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

قال "عباس" أثناء افتتاح مستشفى خاص في رام الله وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أخبرت وزير الصحة أنه في غضون عام، يجب ألا يكون هناك أي مريض يعالج بالخارج".

وتابع: "هل نفتقر إلى المهارات؟: "لا أعتقد أن هذه حجة صحيحة.. وإذا افتقرنا إلى المعدات، ستتم تلبية [الحاجة] على الفور".

أضاف عباس "لا أريد أن يعامل أي فلسطيني في إسرائيل ولا في أمريكا، طالما أن [الطبيب] الذي سيعالجه / موجود هنا، وطالما لدينا الآلات والمعدات.. نحن نفتقر إلى أي شيء".

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