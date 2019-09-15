بشرى لكل الفلسطينيين خلال عام.. وهذا ما قاله الرئيس عباس

تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه خلال عام لن يحتاج أي مريض فلسطيني إلى تلقي علاج طبي في الخارج، أو في كيان الاحتلال بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.





قال "عباس" أثناء افتتاح مستشفى خاص في رام الله وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أخبرت وزير الصحة أنه في غضون عام، يجب ألا يكون هناك أي مريض يعالج بالخارج".





وتابع: "هل نفتقر إلى المهارات؟: "لا أعتقد أن هذه حجة صحيحة.. وإذا افتقرنا إلى المعدات، ستتم تلبية [الحاجة] على الفور".



