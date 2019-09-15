سعد عبدالحفيظ: الإعلان عن الوحدات السكنية لـ الصحفيين خلال أيام

أكد محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة تتخذ خطوات جادة، للحصول على وحدات سكنية جديدة تابعة لوزارة الأوقاف في عدة محافظات.



وأضاف عبدالحفيظ خلال توقيع بروتوكول الصحفيين مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف اليوم بخصوص مبني النقابة، أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن الوحدات السكنية.



وقال "عبدالحفيظ" إن هذا البروتوكول سيكون بداية تعاون مثمر بين النقابة والوزارة، وسيشهد مبنى النقابة تغييرًا ملحوظا لكل الزملاء الفترة المقبلة.



من جانبه قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن هذه الوحدات ستكون في كل المحافظات بمساحات مختلفة وممتدة لأقصى مساحات.



وأضاف نقيب الصحفيين، أن النقابة ستتكفل بوضع المعايير اللازمة وسيتم الإعلان عنها بشفافية، وسيتم توزيعها وفقًا للعدل بين جميع الأعضاء.