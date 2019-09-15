تضامن كامل مع المملكة.. تونس تدين الاعتداء على منشآت أرامكو السعودية

أدانت تونس بشدة الإعتداءات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية.



وأكدت الجمهورية التونسية تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة السعودية، وفقا لإذاعة "شمس اف ام" التونسية.



وأعربت تونس عن تأييدها لكّل ما تتّخذه المملكة منن إجراءات لضمان أمنها وإستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها.



كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية أعلنت، امس السبت، مسئوليتها عن الحريق الذي نشب في منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في موقع بقيق حيث يوجد أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم.