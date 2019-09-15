ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تضامن كامل مع المملكة.. تونس تدين الاعتداء على منشآت أرامكو السعودية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:03 م
حريق بمنشآت أرامكو
حريق بمنشآت أرامكو السعودية في بقيق
رحيم يسري
أدانت تونس بشدة الإعتداءات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الجمهورية التونسية تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة السعودية، وفقا لإذاعة "شمس اف ام" التونسية.

وأعربت تونس عن تأييدها لكّل ما تتّخذه المملكة منن إجراءات لضمان أمنها وإستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها.

كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية أعلنت، امس السبت، مسئوليتها عن الحريق الذي نشب في منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في موقع بقيق حيث يوجد أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيق بخير.. التفاصيل الكاملة لـ حريق أرامكو السعودية.. الحوثيون يعلنون مسئوليتهم ويعترفون: لنا جواسيس.. فيديو

بعد انفجارات أرامكو.. التليفزيون السعودي يوضح موقف صادرات النفط

حريق أرامكو.. أول فيديو من بقيق يرصد الأوضاع بعد الهجوم الإرهابي

البحرين تدين الهجوم الإرهابي على منشأتين لشركة أرامكو السعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعين لشركة أرامكو بالسعودية

الأردن يعلق على استهداف منشآت أرامكو السعودية في بقيق

ترشيحاتنا

تصادم 3 سيارات بصلاح سالم ونقل 3 مصابين للمستشفى

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

زوجة نجل إسماعيل ياسين: حمايا كان بيلعب في ملاهي ابنه.. فيديو

الكسب غير المشروع يحيل سعاد الخولى للجنايات

على جمعة يوضح شروط الزواج من كتابية.. فيديو

أول تعليق لـ سارة نخلة بعد حكم حبس طليقها أحمد عبد الله محمود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحايا الغرق.. 4 شباب قطعوا مئات الكيلومترات للاستمتاع بالصيف فابتلعهم البحر.. صور

بعد مصرع شخصين وإصابة 20.. إزالة عقار عزبة فرعون بالإسكندرية.. صور

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور