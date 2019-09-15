الصحفيين تسلم إدارة المبنى لشركة جديدة تابعة للأوقاف.. تغيير ملموس في الخدمات قريبا.. والإعلان عن الوحدات السكنية للصحفيين خلال أيام

ضياء رشوان: تغيير ملموس في الخدمات قريبا

رئيس شركة المحمودية: سنعمل على استثمار المبنى سعد عبدالحفيظ الإعلان عن الوحدات السكنية للصحفيين خلال أيام









سلم مجلس نقابة الصحفيين، مبنى النقابة لشركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف لتبدأ مهام عملها اليوم فى إدارة المبنى بالكامل.





وقع محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين اليوم، بروتوكول تعاون، مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف؛ لإدارة مبنى النقابة، فيما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات.





شهد توقيع البروتوكول كل من ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحماد الرمحي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الشركة، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.





قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قاد التفاوض بين النقابة وإحدى الشركات التابعة للوزارة، للوصول إلى اتفاق لتعاون مشترك لتقديم خدمات تليق بنقابة الصحفيين.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وإحدى شركات وزارة الأوقاف، اليوم، إن النقابة مرت الفترة الأخيرة بظروف ليست جيدة، فيما يتعلق يمرافقها الداخلية ووعد ان تتحسن خلال الفترة القادمة .









ووجه "رشوان" الشكر لوزارة الأوقاف مع شركاتها الرائدة في هذا المجال، مؤكدًا أن العقود بين النقابة والوزارة جاءت محددة، تتضمن التزامات وحقوق كل طرف.





وأعلن النقيب عن استلام الشركة للنقابة، بدءًا من اليوم بشكل كامل، لافتًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية، هم رقباء على أداء الشركة بشكل خاص، والمجلس بشكل عام.





قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس يحرص على تقديم خدمات أفضل للجمعية العمومية .





وأضاف شبانة عقب توقيع البروتوكول مع الشركة الجديدة ستقدمأفضل خدمة للصحفيين، مؤكدًا أن النقيب هو صاحب الفضل الأول في إنهاء الاتفاق بين النقابة والشركة، والحصول على أقل وأفضل الأسعار، وذلك بالاتفاق مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.





واشار سكرتير عام نقابة الصحفيين ستشهدون مبنى جديد لنقابة الصحفيين، ومن أولوياتنا الوصول إلى مبنى يليق بكم، ولم أكن أتخيل أن الأوقاف قادرة على الوصول إلى خدمة مميزة، ولكن فوجئت بالنتيجة وسرعة التواصل منحيث الأمن والخدمات، فضلًا عن التعاون الراقي والكبير من جهة الشركة" مؤكدا أن مجلس النقابة يبحث أمر إدارة المبنى فور الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي مباشرة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على معاينة مبنى النقابة "شبر شبر" منذ نحو شهر، وأنها ستعمل على تجميل المبنى أيضًا، وليس فقط إدارته.





ووجه سكرتير عام النقابة الشكر لشركة المقاولون العرب، مؤكدًا أنهم شركاء للنقابة منذ إنشاء المبنى، وقدموا خدمة مميزة، ولكن النقابة في حاجة إلى تجديد





من جانبه قال المهندس شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، أن الشركة ستعمل على استثمار مبنى النقابة، من خلال الخدمات التي تقدمها عن طريق 64 شركة تابعة لها بكافة المحافظات، موضحًا أنها تدرس إنشاء معرض للأثاث دائم أو موسمي للزملاء، بأسعار مناسبة، فضلًا عن تقديم خدمات ومعارض أخرى، مثل الألومنيوم والأخشاب وغير ذلك





ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة، الصحفيين، بتقديم أفضل الخدمات وتجميل مبنى النقابة، خلال الفترة القليلة المقبلة.





أكد محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة تتخذ خطوات جادة، للحصول على وحدات سكنية جديدة تابعة لوزارة الأوقاف في عدة محافظات





واضاف عبدالحفيظ خلال توقيع بروتوكول الصحفيين مع احدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف اليوم انه خلال أيام سيتم الإعلان عن الوحدات السكنية .





وقال "عبدالحفيظ" إن هذا البروتوكول سيكون بداية تعاون مثمر بين النقابة والوزارة، وسيشهد مبنى النقابة تغييرًا ملحوظا لكل الزملاء الفترة المقبلة.









فيما قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن هذه الوحدات ستكون كل المحافظات وبمساحات مختلفة وممتدة لأقصى مساحات



