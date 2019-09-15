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رياضة

بعد فضية بطولة المجر.. أبو القاسم يحصد ذهبية كأس العالم للجمباز بفرنسا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:44 م
علي أبو القاسم
علي أبو القاسم
حسن العمدة
توج علي أبو القاسم لاعب المنتخب الوطني للجمباز بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات جهاز الحلق ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في فرنسا.

وجاء اللاعب المصري في المركز الأول برصيد 14.950 نقطة، فيما حل لاعب المنتخب الفرنسي في المركز الثاني برصيد 14.930 نقطة، وفي المركز الثالث لاعب المنتخب الياباني ب14.600 نقطة.

يذكر أن اللاعب حقق مؤخرا أيضا فضية بطولة كأس العالم بالمجر، وذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

وتضم بعثة المنتخب في البطولة اللاعب علي أبو القاسم واللاعبة ماندي عصام والمدربين زكريا محي الدين ودايموند ليجونز، بالإضافة إلى الحكام ياسر زايد ورضوى الجوهري.

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