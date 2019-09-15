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محافظات

المنيا.. تطوير منظومة المخلفات الصلبة بملوى

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:40 م
رفع المخلفات
رفع المخلفات
ايمن رياض
بدأت محافظة المنيا بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تطوير منظومة المخلفات الصلبة بملوى وتشكيل لجنة لتنفيذ المرحلة الاولى بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمنطقة تونا الجبل وتطوير خلية جديدة للمدفن الصحي الخاص بالمصنع.

وكلف اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ومدينة ملوى، عامر طه نائب رئيس مركز ومدينة ملوى، بمرافقة اللجنة المكلفة لمعاينة مصنع تدوير القمامة بتونا الجبل لتنفيذ المرحلة الأولى لمرحلة التطوير وتطوير خلية جديدة للمدفن الصحي الخاص بالمصنع.

وأوضح عامر طه نائب رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة ملوى تقوم بالتنسيق الكامل مع المحافظة ووزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع لتطوير منظومة المخلفات والقمامة وملف نظافة الشوارع بملوى .

وقال اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ومدينة ملوى أنه في إطار تنفيذ تكليفات المحافظ بضرورة إصلاح منظومة المخلفات الصلبة ومتابعة الإجراءات التي تتخذها اللجنة بشأن التطوير لمصانع تدوير القمامة منظومة المخلفات والقمامة وملف نظافة الشوارع، لذا تم تشكيل لجنة تضم وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع لتحديد حالة المصنع واحتياجات خطوط إعادة التدوير وتم الوقوف على فرص تطوير مصانع التدوير والعمل على تنفيذ المنظومة الجديدة للقمامة وتدوير المخلفات بالتنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية.

وأضاف رئيس المركز ان الوحدة المحلية نظمت حملة النظافة ورفع المخلفات الصلبة أسفرت عن رفع 350 طن من القمامة والمخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية لنقل المخلفات والقمامة إلى الظهير الصحراوي، من أجل الحفاظ على نظافة الطريق العام وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين ، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة .

كما تواصل الوحدة المحلية بابوقرقاص جهودها في متابعة حالة النظافة العامة ضمن خطة المركز لرفع تراكمات القمامة والأتربة الموجودة وتسوية الطرق بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها ورصف وتجميل وتزيين الشوارع والمداخل الرئيسية للمركز ، وذلك تنفيذا ً لتكليفات المحافظ اللواء قاسم حسين برفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان .

يقول العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية تمكنت خلال حملة مكبرة من رفع وإزالة 243 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بمركز أبوقرقاص وبـ 8 مجالس قروية ( بنى موسى واتليدم وأبيوها وبنى عبيد وبنى حسن وأبوقرقاص البلد وجريس ونزلة اسمنت ) حيث تم رفع 50 طن بقرية أبو قرقاص البلد ، و33 طن بنزلة اسمنت ، و 40 طن فى قريتي بنى عبيد و اتليدم بواقع 20 طن فى كل منها ، وإزالة 120 طن من القمامة و المخلفات الصلبة فى 4 قرى بواقع 30 طن فى كل من بنى حسن وجريس وبنى موسى و أبيوها .

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