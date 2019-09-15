معارض أثاث للصحفيين بأسعار مخفضة قريبا

تستعد إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف لإقامة معرض للأثاث بأسعار خاصة لأعضاء نقابة الصحفيين .



وقال المهندس شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إن الشركة تدرس إنشاء معرض للأثاث دائم أو موسمي للزملاء، بأسعار مناسبة .



وأضاف المهندس شريف خلال توقيع بروتوكول ادارة مبنى نقابة الصحفيين اليوم ، انه سيتم تقديم خدمات ومعارض أخرى، مثل الألومنيوم والأخشاب وغير ذلك.



ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة، الزملاء الصحفيين، بتقديم أفضل الخدمات وتجميل مبنى النقابة، خلال الفترة القليلة المقبلة.