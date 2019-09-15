معارض أثاث للصحفيين بأسعار مخفضة قريبا

تستعد إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف لإقامة معرض للأثاث بأسعار خاصة لأعضاء نقابة الصحفيين .
وقال المهندس شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إن الشركة تدرس إنشاء معرض للأثاث دائم أو موسمي للزملاء، بأسعار مناسبة .
وأضاف المهندس شريف خلال توقيع بروتوكول ادارة مبنى نقابة الصحفيين اليوم ، انه سيتم تقديم خدمات ومعارض أخرى، مثل الألومنيوم والأخشاب وغير ذلك.
ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة، الزملاء الصحفيين، بتقديم أفضل الخدمات وتجميل مبنى النقابة، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال المهندس شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إن الشركة تدرس إنشاء معرض للأثاث دائم أو موسمي للزملاء، بأسعار مناسبة .
وأضاف المهندس شريف خلال توقيع بروتوكول ادارة مبنى نقابة الصحفيين اليوم ، انه سيتم تقديم خدمات ومعارض أخرى، مثل الألومنيوم والأخشاب وغير ذلك.
ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة، الزملاء الصحفيين، بتقديم أفضل الخدمات وتجميل مبنى النقابة، خلال الفترة القليلة المقبلة.