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أخبار البلد

معارض أثاث للصحفيين بأسعار مخفضة قريبا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:26 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
تستعد إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف لإقامة معرض للأثاث بأسعار خاصة لأعضاء نقابة الصحفيين .

وقال المهندس شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إن الشركة تدرس إنشاء معرض للأثاث دائم أو موسمي للزملاء، بأسعار مناسبة .

وأضاف المهندس شريف خلال توقيع بروتوكول ادارة مبنى نقابة الصحفيين اليوم ، انه سيتم تقديم خدمات ومعارض أخرى، مثل الألومنيوم والأخشاب وغير ذلك.

ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة، الزملاء الصحفيين، بتقديم أفضل الخدمات وتجميل مبنى النقابة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

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