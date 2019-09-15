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رياضة

فى الجيم .. أحدث ظهور لمحمد هانى عبر إنستجرام

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:41 م
محمد هانى
محمد هانى
شروق حمدى
نشر محمد هانى لاعب النادى الأهلى صورة جديدة عبر خاصية story بحسابه الشخصى بموقع انستجرامة وظهر فيها داخل الجيم أثناء تمريناته اليومية.

يذكر أن النادي الأهلي حقق فوزًا مهما على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد احتفل لاعبو النادي الأهلي بالفوز على كانو سبورت بهدفين دون رد على طريقة مؤمن زكريا للشد من أزره ودعمه ومساندته لتجاوز الأزمة التي يمر بها فى الفترة الحالية، وفي رسالة واضحة ومباشرة أنهم خلفه حتى يعبر تلك الأزمة.

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