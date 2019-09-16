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محافظات

سباق للجمال وضأن على نار الطبيعة .. ما لا تعرفه عن تقاليد أفراح البدو في سيناء

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
افراح بدو سانت كاترين
افراح بدو سانت كاترين
ايمن محمد
يختلف الفرح والزفاف البدوى فى سانت كاترين عن كل بلاد الدنيا فله طابع خاص وفرحة ليس لها مثيل، فما تجده من تعاون ومشاركة من أبناء القبيلة لا تجده فى مكان آخر.

تتميز افراح سانت كاترين بأن لها طابع خاص فنجد ان الجميع ينتظر موعد الفرح من أجل مشاركة العريس وأهله في هذه الفرحة التي لا تتكرر في العمر إلا مرة واحدة.

يقول محمد فتيح الجبالى من شباب بدو قبيلة الجبالية ان الجميع من الأهل والاقارب يقومون بالتجهيز والإعداد للفرح قبل موعده من اجل ان يتم الفرح علي أكمل وجه، مشيرا إلى أن الأفراح في سانت كاترين تختلف عن افراح المدن فهى غير مكلفة مقارنة بأفراح المدن ، ويعقد الزواج بعد ان يوقع الطرفان ميثاقا بين اهل العريس والعروس يحتوي على مقدم ومؤخر يكفل حقوق الطرفين الزوج والزوجة .

وأضاف الجبالى أن العربي يجهز منزل الزوجية بكل ما يلزم، فالعروسة تدخل بيت زوجها بدون ان تتحمل شيئا من تكاليف الزواج ولكن لا تشترط اشياء فوق مقدرة الزوج.

وأضاف رمضان محمود الجبالى حامل مفتاح دير سانت كاترين أنه فى الفرح تقام الوليمة فيذبح الضأن ويتم عمل الفراشيح والارز والشاى البدوى ويقوم بالاعداد والتجهيز للطعام الاهل والاقارب ممن يكونون على خبرة بشئون الطعام فنجد الجميع يشارك من الصباح الباكر في ذبح الاغنام والماعز المشاركة في تقطيعها الي ان تكون جاهزة للطهي اما عن الطهي فيكون علي الحطب وهو بقايا النباتات الطبيعية .

وأوضح الجبالى أن الفرح يقام فى أرض خلاء بالقرب من المنطقة التي يسكنها العريس ولا يوجد اختلاط بين الرجال والنساء في افراح البادية ويبدأ الفرح في الصباح الباكر وينتهي بعد صلاة العصر بعد تناول الغداء ، ومن تقاليد الأفراح فى سانت كاترين أن يقام سباق الابل فيستعد الشباب من محبي الجمال لموعد هذه الافراح من اجل إبراز ما لديهم من مهارة في ركوب الجمال.

سباق للجمال وضأن على نار الطبيعة .. ما لا تعرفه عن تقاليد أفراح البدو في سيناء
سباق للجمال وضأن على نار الطبيعة .. ما لا تعرفه عن تقاليد أفراح البدو في سيناء
سباق للجمال وضأن على نار الطبيعة .. ما لا تعرفه عن تقاليد أفراح البدو في سيناء
سباق للجمال وضأن على نار الطبيعة .. ما لا تعرفه عن تقاليد أفراح البدو في سيناء
سباق للجمال وضأن على نار الطبيعة .. ما لا تعرفه عن تقاليد أفراح البدو في سيناء

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