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رياضة

شاهد.. ظهور نادر لـ أحمد حسام ميدو بصحبة عمه

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:27 م
ميد
ميد
محمد بدران
شارك أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق، والمدير الفنى الحالى لنادى مصر المقاصة صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ظهر أحمد حسام ميدو برفقة عمه طارق وصفى وهو يداعبه، وعلق على الصورة قائلًا: "with my uncle tarek wasfy"


ويستعد أحمد حسام ميدو للمنافسة مع فريق مصر المقاصة علي بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها القادمة .
شاهد.. ظهور نادر لـ أحمد حسام ميدو بصحبة عمه

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