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حوادث

انهارت عليهم صخرة جبلية .. مصرع 4 شباب خلال التنقيب عن الذهب خلف منجم السكري

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:46 م
صخرة جبلية
صخرة جبلية
إبراهيم جادالله
لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية خلف منجم السكري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد عماد حمدي، مدير فرع البحث الجنائي جنوب البحر الأحمر، يفيد بمصرع 4 شباب، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية الجبلية خلف منجم السكري.

تبين أن الشباب جميعهم من قرية البحيرة، التابعة لمركز إدفوا محافظة أسوان، حيث إنهم كانوا ينقبون عن خام الذهب بطريقة غير شرعية بمنطقة تسمى محطة 2، وبحوزتهم سيارة نقل، وبعد يومين اكتشف ذووهم سقوط الصخرة عليهم بعد وجود السيارة بالقرب من مكان الواقعة.

وبحث عدد كبير من ذوي الضحايا عنهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم العثور عليهم ونقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد، لاستخراج تصاريح الدفن بعد إخطار النيابة العامة، التي صرحت بذلك بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية في الواقعة.

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