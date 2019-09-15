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منوعات

بنت العياط تأمل في الوصول للعالمية برسوماتها .. صور

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:34 م
اميرة احمد، بنت
اميرة احمد، بنت العياط
أحمد زهران
تأمل أميرة أحمد، بنت الـ ١٧ عاما تحقيق حلمها وتنمية موهبتها التي اكتشفتها منذ حوالي ثلاثة أشهر عن طريق الصدفة في لعبة تحدٍ بين اصدقائها لرسم لوحه وكانت اول لوحة رسمتها للفنانة الكبيرة أم كلثوم وهنا اكتشفت موهبتها في الرسم .

قالت أميرة لـ صدى البلد انها بدأت ترسم لوحتها في البداية بالرصاص والفحم لكنها لم تعجبها هذه الطريقة وبدأت تبحث عن أنواع أخرى، فأعجبتها طريقة البوب أرت وبدأت في رسم لوحتها الأولى.

وواجهت اميرة في بداية رسمها بعض المشاكل والصعوبات مع أهلها بسبب تعليمها وانها لن تستطيع التوفيق بين الرسم والتعليم ولكنها أقنعتهم في النهاية بموهبتها.

ونالت لوحات اميرة العديد من الإعجاب وتم عمل معرض لها في افتتاح مكتبة البحر الاعظم وسوف يتم عمل معرض لها قريبا تحت اشراف وزارة الثقافة.
بنت العياط تأمل في الوصول للعالمية برسوماتها .. صور
بنت العياط تأمل في الوصول للعالمية برسوماتها .. صور
بنت العياط تأمل في الوصول للعالمية برسوماتها .. صور

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