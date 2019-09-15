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أخبار العالم

انتخابات تونس.. محاولة اعتداء على فرد أمن بأحد مراكز الاقتراع

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:32 م
انتخابات تونس
انتخابات تونس
رحيم يسري
تعرض أحد أفراد الأمن في تونس، اليوم الأحد، لاعتــداء بآلــة حادة من قبل شخص بمركز الاقتــراع بحي هلال 2 عون.

وبحسب إذاعة "شمس اف ام" فإنه تم إيقاف المعتدي من قبل عناصر الأمن والجيش الوطني وفق ما أكده رئيس الهيئة الفرعية لانتخابات تونس.

وأشارت الإذاعة إلى أن محاولة الاعتداء كانت فاشلة وأن فرد الأمن لم يتعرض لأي ضرر.

وأوضحت أنه يتم التحقيق حاليا مع المتهم بالاعتداء على رجل الأمن.

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية، في انتخابات مبكرة غير مسبوقة، يتنافس فيها 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس.

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