ابنك غضبان.. دليلك الكامل للتعامل مع النوبات المزاجية لدى صغيرك

أسباب نوبات غضب الأطفال



سوء الإتصال اللفظي مع من حولهم

يعيش الأطفال السنوات الأولى في حالة غضب وبكاء، بسبب سوء اتصالهم بالأخرين لفظيًا، وعدم توصيل لهم ما يريدون، أو صعوبة التعبير عما يشعرون.



الإعتماد الذاتي

يحب الأطفال شعور الاستقلال الذاتي والسيطرة على مواقف يومهم في سهولة، دون محاولة من الأخرين بالتدخل أو التحكم بهم.



كيف تتجنب نوبات غضب الطفل؟

المكافأة

تحتاج كل الأطفال أسلوب المكافأة، فإذا تصرف بشكل سليم، يجب أن يلقى معاملة طيبة، ومكافأة جيدة لسلوكه ليكرره مرات أخرى.



منح عدة خيارات

يجب على الوالدين إتاحة الخيارات للطفل فيما يتعلق بالأشياء التي تخصه، فيشعر وقتها بالاستقلال ويتجنب الغضب والبكاء.



الحفاظ على المقتنيات

يسعى الطفل دومًا في اكتشاف البيئة المحيطة سواء في المنزل أو خارجه، ويغضب عندما يشعر بوجود عائق بينه وبين الشئ الذي امامه، وسريعًا ما يتخذ البكاء سبيلًا في الوصول لما يريد، فعلى الأباء التحكم والحفاظ على المقتنيات التي لا تناسب الطفل، بعيدًا عن متناول يديه.



اكتشاف الطفل

يجب على الآباء الاهتمام بألعاب اطفالهم، وتكون مناسبة لأعمارهم، وعندما ينجح في تركيب لعبة، او حل لغز لابد من تشجعيه ليستكمل باقي المراحل، والانتقال إلى ألعاب أكثر تعقدًا، واكتشاف مواهبه التي تظهر بإستخدامه لتلك الألعاب.



مدى طاقة الطفل

هناك بعض الأطفال تتسم بالهدوء فهولاء يمكنهم زيارة الأصدقاء واللعب في أماكن عامة دون الخوف من أفعالهم، أو تكسير ألعاب لأصدقاءهم، وهناك اطفال تتسم بالفرط في الحركة، فلا يمكنهم اللعب بسهولة في اماكن عامة لما يحدث من مخاطر عليهم، وعلى الوالدين معرفة مدى طاقة طفلهم لاتخاذ القرار قبل الخروج.



الرد على نوبة الغضب

يجب على الوالدين اتباع عدة أساليب لمعرفة التعامل مع الطفل أثناء فترة الغضب ونوبة البكاء، مثل:

* أن تكون هادئًا اثناء وقت بكائه، وتبدأ بالتفكير بهدوء لحل المشكلة.

* حاول الا تغضب سريعًا، ولا تلجأ لضرب الطفل.

* تجاهل بكاء الطفل، طالما لا يسبب ازعاجًا للآخرين.

* اذا بكى الطفل في أماكن عامة، فيجب أن تأخذه بعيدًا وتحل سبب الغضب في هدوء تام.

* عندما يتمادى الطفل في البكاء، فأصرف انتباهه مع لعبه أو فيلم كارتون.



يعاني كثير من الأطفال من نوبات الغضب المزاجية، عندما يريدون بعض الاحتياجات ولا يستطيعون التعبير عنها، وذلك يعد من الطبيعي خاصًة في السنوات الأولى من ولادتهم، ولكن يشعر الآباء دائمًا بالإنزعاج، وعدم الرضا على أفعال أطفالهم، ولاسيما عندما يجهلون سبب الغضب المفاجئ، فيقدم موقع pregnancybirthbaby أسباب نوبات غضب الأطفال المفاجئة، وكيفية التعامل معها".الإحباطيصاب الأطفال بالإحباط، عندما لا يستطيعون الحصول على ما يريدون من احتياجات.