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أخبار البلد

بعد هجوم أرامكو.. البيت الأبيض: سنتحرك عسكريا ضد إيران في هذه الحالة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن البيت الأبيض، اليوم عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية، عقب الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن البيت الأبيض قوله - في بيان - إن وزارة الطاقة الأمريكية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

وأعرب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي - في وقت سابق اليوم - عن إدانتهم الشديدة لاستهداف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية في محافظة بقيق وخريص "شرق المملكة".

وكانت مليشيات الحوثي - المدعومة من إيران - قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات "مسيرة " بدون طيار استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو " السعودية للنفط ، أحدهما يعد أكبر معمل تكرير نفط في العالم.

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