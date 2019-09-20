فيديوجراف| فيلم الفلوس بدور العرض بعد قرار استبعاده

نشر المنتج تامر يحيي علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمع بينه وبين الفنان تامر حسني وطاقم عمل فيلم الفلوس.



قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



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