6 خطوات لمساعدة شخص مصاب بنوبة ذعر



فهي مرهقة بالفعل، فيجب عدم إنكار شعور المصاب بنوبة واختر الكلمات التي يمكن أن تشجعهم على اجتيازها على سبيل المثال، أعلم أنك خائف جدًا، لكنني هنا معك تمامًا أو سنواجه هذا معًا.



3-السؤال عن ما يحتاجون له :



في هذه الحالة من الضروري تجنب الافتراضات، ومحاولة فعل الأشياء المناسبة فقط، مع العلم انه قد يحتاج كل شخص إلى نوع مختلف من الدعم، لذا يجب سؤالهم بلطف عما يريدون فعله.



ولكن لا تتسرع في قصف الأسئلة ويجب أن تحترم أي طلبات لديهم، حتى وإن كانت تبدو غير مهمة بالنسبة إليك ، وكن مستعدًا إذا طلب منك شخص بحدة عدم فعل أي شيء والتزم الصمت ونفذ له ذلك.



4-تذكيرهم بأن هذا سينتهي قريبًا :

النصف ساعة هي أقصى مدة يمكن أن تستمر نوبات الذعر فيها، لكن معظمها يصل إلى ذروته خلال الدقائق 2-10 الأولى، ونظرًا لصعوبة هذا الوقت ويمتلئ المصاب بالكثير من المخاوف، فإن كل شخص يعاني من هذا الاضطراب ينسى ذلك تقريبًا، لذلك من المفيد جدًا توجيه انتباه المصاب إلى هذه الحقيقة لمساعدته على التحرك بشكل كامل في كل شيء بشكل أسرع.



5- تذكيرهم بأن هذا ليس خطيرا:

يكون المصاب في أقصى درجات الاضطراب ويشعر بكل ما هو سلبي ومخيف، لذلك من المهم جدًا تهدئته وتذكيره بأنه سيمر، فقد ذكر بعض الناس أن نوبات الهلع تشبه النوبات القلبية أو علامة على الموت الفوري، ولكن في الواقع فإن هذه الأعراض لا تعني حدوث شيء ضار إذا كنت تعرف أن هذا الشخص خضع لجميع الفحوصات الطبية ولم يتم العثور على أي شيء يهدد حياته، لذلك يجب تذكيره بأن نوبات الهلع ليست خطيرة ولن يحدث شيء سيئ.



6- تنظيم النفس معًا :

على الأغلب يكون المصاب في هذه الحالة يتنفس بشكل سريع وغير منتظم لذلك من الضروري ان تقوم بتنظيم أنفاسك بشكل هادئ وعميق وتطلب منه مزامنة أنفاسك مع نفسه، وقد يكون غلق العينين يساعد في تنفيذ هذا.

يصاب بعض الأشخاص نتيجة للتعرض لضغوط ومواقف صعبة خلال اليوم لنوبات ذعر وغضب ـ وفي معظم الحالات نشعر بالعجز عن تقديم المساعدة لهم، لذلك هناك بعض الأشياء الأساسية التي يمكنك القيام بها لدعم من يمر بتلك النوبات حسب ما ذكر في موقع " bright side".1-الالتزام بالهدوء:من الصعب أن تبقى هادئًا في حين أن الأشخاص الذين تحبهم يبدون وكأنهم سوف ينهارون، لكن من المفيد جدًا عدم إضافة الوقود إلى النيران فيجب تهدئة الوضع والحرص على عدم فعل أي ضجة، فإذا بدأت بالتوترفسيؤدي ذلك إلى إطالة مدة النوبة وقد يؤدي إلى تفاقمها.2-تقدير مشاعرهم:على الرغم من عدم خطورة نوبات الذعر على الصحة الجسمانية، إلا أنها تؤدي لأعراض غير واقعية فقد يشعر الناس بأشياء مختلفة غير سارة مثل آلام في البطن، والدوخة، وضيق في التنفس، أو سرعة نبضات القلب.