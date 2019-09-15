مايا مرسي: التمكين الاقتصادي والقيادة أهم محاور عمل المجلس القومى الفترة القادمة

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس، لعرض ومناقشة خطة عمله خلال الفترة المقبلة.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن التمكين الاقتصادي والقيادة هى أهم محاور عمل المجلس الفترة القادمة، واستعرضت خطة المجلس في هذا المجال خلال الفترة القادمة.



وعبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بآخر إصدارات المجلس وهو " الدليل التدريبي حول إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات" مؤكدة أنه يعد أول دليل تدريبي عن النوع الاجتماعي فى الدول العربية.



كما تضمن الاجتماع عرض تقرير حول المبادرات والبرامج التى قام مركز تنمية مهارات المرأة بتنفيذها خلال العام الجاري.