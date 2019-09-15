بدلة كلاسيك تكشف عن خصرها الصغير.. هند صبرى بمهرجان تورونتو

نشرت الفنانة هند صبرى مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، خلال مشاركتها في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.



وتألقت الفنانة هند صبرى بإطلالة أنيقة، مرتدية بدلة كلاسيك وهو الستايل التي تظهر به دائمًا في الآونة الأخيرة في أغلب إطلالاتها تميل إلي الكلاسيك، وكانت البدلة تعتمد على البنطلون الأسود وبلوزة سوداء وجاكيت بدلة بيضاء يتزين بالقماش الدانتيل من حروف الجاكيت و"بروش" يشبه الحزام من منطقة الخصر، وكان من تصميم alexandermcqueen وralphandrusso.



واعتمدت على وضع المكياج الساحر الذى نال إعجاب متابعيها وجمهورها، من أنامل annanenoiu.





