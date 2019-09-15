الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.. ما لا تعرفه عن مستشفى الناس للأطفال المجانية بشبرا

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اليوم مستشفى الناس الخيري للأطفال بشبرا الخيمة برفقة ممثلي وزارة التخطيط.



وأشادت الوزارة بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها التي تفوق المستشفيات العالمية وأن المستشفى يعد نموذجا مشرفا للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخدمة المواطن في إطار تحقيق أهداف الدولة.



وأشارت إلى أنها على استعداد بتقديم أي دعم تحتاج إليه المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر وهذا ما تبني عليه مبادرة حياة كريمة التي نادي بها رئيس الجمهورية.



من جانبه قال محافظ القليوبية إن المستشفى يعد أكبر مستشفى للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية ٦٠٠ سرير، وتبدأ المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها خلال أكتوبر المقبل بـ ١١٠ أسرة كما يضم المستشفى 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية.



وأشار إلى أن المستشفي مزود بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب الأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية للأطفال الصغار وصحتهم وأيضا للجهاز قدرة فائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية وتقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضي بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية.