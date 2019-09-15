في ذكرى ميلاده.. لن تتوقع مهنة سيد كشري قبل دخوله التمثيل

يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل مخلص البحيري والذي ولد في 15 سبتمبر 1943 ورحل عن عالمنا عام 2001 بعد تعرضه لحادث بسيارته بطريق الإسكندرية الصحراوي.



من أشهر المسلسلات التي شارك مخلص البحيري في بطولتها لن أعيش في جلباب أبي وأوبرا عايدة كما شارك في بطولة عدد من الأفلام أبرزها ناصر 56 وأيام الخوف والسادات.



وما لا يعرفه الكثير أن ناصر البحيري تخرج من كلية الطب البيطري وعمل طبيبًا بيطريًا لسنوات ولكنه ترك المجال ودرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية وإتجه للتمثيل.

