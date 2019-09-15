ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نتيجة المسح على شهادة الميلاد.. استمرار أعمال مبادرة السمع لحديثي الولادة بالقليوبية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:39 م
أعمال مبادرة السمع
أعمال مبادرة السمع لحديثي الولادة
إبراهيم الهوارى
تستمر محافظة القليوبية في أعمال المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة حيث تفقد الكشف عن الأطفال بالمركز الطبى ببنها، والوحدة الصحية أسنيت التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة إن أهداف هذه المبادرة هو المسح الإلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى أن الوقاية من ضعف السمع هي الاستراتيجية الأمثل للحد من مخاطر هذه الإعاقة بالكشف المبكر وإلزام الأطفال على إجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه.

وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حين إصدارها، لافتا إلى أن المسح سيكون له دور كبير بإشراك المواطن وجعله جزءا لا يتجزأ بالمنظومة في نشر الوعي الثقافي بمخاطر ضعف السمع.

من جانبها أكدت الدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن وزارة الصحة وفرت 50 جهازا للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة وتم توزيعها على 50 وحدة صحية على مستوى المحافظة وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة لاحقا.

وأشارت إلى أنه تم مراعاة الكثافة السكانية وسهولة الوصول إلى الوحدات المختارة للإحالة مضيفة أن الفئة المستهدفة هم الأطفال حديثي الولادة من عمر ثلاثة أيام إلى أسبوع بالتزامن مع أخذ عينات الغدة الدرقية يومي السبت والثلاثاء على مستوى المحافظة.

وأضافت أنه تم تدريب الفريق الصحي بالمعهد القومي بوزارة الصحة، على كيفية تنفيذ المسح السمعي للأطفال من أجل ضمان جودة عالية من النتائج وقد تم إعادة التدريب الجمعة بمديرية الصحة بالقليوبية.
نتيجة المسح على شهادة الميلاد.. استمرار أعمال مبادرة السمع لحديثي الولادة بالقليوبية
نتيجة المسح على شهادة الميلاد.. استمرار أعمال مبادرة السمع لحديثي الولادة بالقليوبية
نتيجة المسح على شهادة الميلاد.. استمرار أعمال مبادرة السمع لحديثي الولادة بالقليوبية

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. حشو فم رضيع قطن ووضعه في كيس بلاستيك وإلقائه بالقمامة.. فيديو

هدية خاصة من نادي كانو سبورت لرئيس الأهلي .. تعرف عليها

ميتشو VS فايلر.. شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك بعد الهزيمة الافريقية

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح الجميع بقيادة محمد صلاح والسيتى يغرق

أوباميانج يقترب من تحطيم رقم قياسي لـ محمد صلاح..تفاصيل

ما هو التشخيص.. مدحت العدل يعترض على مبلغ علاج مؤمن زكريا الضخم

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

قبلة حياة لـ حسن شحاتة.. لماذا تأخر اتحاد الكرة في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

ملحمة وفاء.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف له.. فيديو

ميتشو VS فايلر.. شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك بعد الهزيمة الافريقية

بعد معادلة رقم الأهلى .. الترجي يحاول السير على خطى ريال مدريد

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل ما تود معرفته عن مواعيد وملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020

بإطلالة كاجوال.. لطيفة تدلي بصوتها فى الانتخابات التونسية

سعر خرافى لـ جمبسوت نانسى عجرم .. والجمهور:غالى أوى