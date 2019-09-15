نتيجة المسح على شهادة الميلاد.. استمرار أعمال مبادرة السمع لحديثي الولادة بالقليوبية

تستمر محافظة القليوبية في أعمال المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة حيث تفقد الكشف عن الأطفال بالمركز الطبى ببنها، والوحدة الصحية أسنيت التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر.



وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة إن أهداف هذه المبادرة هو المسح الإلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى أن الوقاية من ضعف السمع هي الاستراتيجية الأمثل للحد من مخاطر هذه الإعاقة بالكشف المبكر وإلزام الأطفال على إجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه.



وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حين إصدارها، لافتا إلى أن المسح سيكون له دور كبير بإشراك المواطن وجعله جزءا لا يتجزأ بالمنظومة في نشر الوعي الثقافي بمخاطر ضعف السمع.



من جانبها أكدت الدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن وزارة الصحة وفرت 50 جهازا للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة وتم توزيعها على 50 وحدة صحية على مستوى المحافظة وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة لاحقا.



وأشارت إلى أنه تم مراعاة الكثافة السكانية وسهولة الوصول إلى الوحدات المختارة للإحالة مضيفة أن الفئة المستهدفة هم الأطفال حديثي الولادة من عمر ثلاثة أيام إلى أسبوع بالتزامن مع أخذ عينات الغدة الدرقية يومي السبت والثلاثاء على مستوى المحافظة.



وأضافت أنه تم تدريب الفريق الصحي بالمعهد القومي بوزارة الصحة، على كيفية تنفيذ المسح السمعي للأطفال من أجل ضمان جودة عالية من النتائج وقد تم إعادة التدريب الجمعة بمديرية الصحة بالقليوبية.

