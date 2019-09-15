برلمان الكويت ينتفض بعد تحليق طائرة مسيرة فوق قصر الأمير

شهد البرلمان الكويتي، اليوم الأحد، موجة غضب واسعة عقب انتشار تقارير إعلامية محلية تؤكد اختراق طائرة مسيرة لأجواء البلاد وتحليقها فوق قصر دار سلوى الأميري.



وقالت صحيفة "الراي" الكويتية منذ قليل إن مجلس الوزراء الكويت، أمر القيادات الأمنية والعسكرية بتشديد الأمن حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.



جاء ذلك عقب اجتماع الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش وعدد من القيادات الأمنية.



وقدمت القيادات الأمنية لرئيس مجلس الوزراء ايجازا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية وقد بينت رئاسة الاركان أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الاشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.



وأوضحت الصحيفة أن القيادات الأمنية باشرت اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت وتحليقها فوق قصر الأمير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما تم اتخاذه من اجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.