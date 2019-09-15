منتخب إسبانيا يهزم الأرجنتين ويتوج بلقب مونديال السلة بـ بكين

حقق منتخب إسبانيا لكرة السلة فوزا على الأرجنتين بنتيجة 95-75 في نهائي كأس العالم التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة الصينية بكين.



وتوج الماتادور الإسباني لكرة السلة بلقب المونديال للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز الثامن على التوالي في مونديال السلة والإطاحة بالتانجو الأرجنتيني فى المباراة النهائية.



وخسر منتخب الأرجنتين لكرة السلة المباراة النهائية للمرة الثانية حيث سبق له وأن تلقى خسارة في نهائي مونديال 2002 الذى أقيم فى أمريكا.



ويعتبر نهائي مونديال السلة الخسارة الأولى للمنتخب الأرجنتيني فى كأس العالم بعدما حقق 7 انتصارات متتالية على مدار الأدوار المختلفة للبطولة.