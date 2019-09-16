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محافظة قنا تنهى استعدادات استقبال العام الدراسى .. إعادة توزيع المعلمين على المدارس.. صيانة وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس.. عمل مطبات لحماية الطلاب

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:16 ص
محافظة قنا
محافظة قنا
يوسف رجب
توسعات وتعلية 18 مدرسة وإحلال وتجديد 20 مدرسة أخرى
تمهيد وصيانة الطرق والشوارع المؤدية إلى المدارس وعمل المطبات اللازمة
إنشاء 5 مدارس جديدة وإعادة توزيع المعلمين وفقا للعجز والزيادة


أنهت محافظة قنا، استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، بالتأكد من استكمال اشتراطات الأمان والسلامة والنظافة داخل وخارج المدارس، وإعادة توزيع المعلمين وفقا للعجز والزيادة لجميع المواد التعليمية، مع إنهاء عمليات تمهيد وصيانة الطرق والشوارع المؤدية للمدارس وعمل المطبات اللازمة أمامها أو بالقرب منها وفقا للاشتراطات الهندسية.

شهد ديوان عام محافظة قنا، يوم الأحد، اجتماع موسع بقيادة اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، لبحث استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020، بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عبدالهادى محمد مدير هيئة الأبنية التعليمية ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ومديرى الإدارات التعليمية.

أوضح محافظ قنا، بأنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسى الجديد من حيث أعمال الصيانة البسيطة أو الشاملة والتأكد من استكمال اشتراطات الأمان والسلامة والنظافة من الداخل والخارج بالتنسيق مع مجالس المدن.

أكد محافظ قنا، على ضرورة تمهيد وصيانة الطرق والشوارع المؤدية إلي المدارس وعمل المطبات اللازمة أمامها أو بالقرب منها وفقا للاشتراطات الهندسية ورفع الإشغالات المحيطة بها وتيسير الحركة المرورية لاسيما فى أوقات الذروة، كما شدد على ضرورة القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بمحيط المدارس للحفاظ على سلامة صحة التلاميذ.

قال الدكتور صبرى خالد- وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تم الانتهاء من إنشاء 5 مدارس جديدة هذا العام، فضلا عن عمل توسعات وتعلية لـ 18 مدرسة وإحلال وتجديد 20 مدرسة أخرى بهدف استيعاب الكثافة الطلابية، والعمل على إلغاء الفترات المسائية التي تُطبق بعدد من مدارس التعليم الأساسي على مستوى المحافظة، مع إعادة توزيع المعلمين وفقا للعجز والزيادة لجميع المواد التعليمية.

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