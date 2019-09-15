روحاني: حل وحيد للتهدئة في المنطقة.. ويجب عقد هدنة في اليمن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أن يطير إلى أنقرة لحضور الاجتماع الثلاثي الخامس بين تركيا وروسيا وإيران، إن القضايا الإقليمية يجب أن تحلها دول المنطقة من خلال التسوية والحوار، والشيء نفسه ينطبق على اليمن وسوريا.



وأضاف روحاني أن العامل الأكثر أهمية في تأمين المنطقة هو وقف العدوان الأمريكي والصهيوني في المنطقة.



وشدد روحاني على ضرورة فرض هدنة في اليمن.



تجدر الإشارة إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن والتي تدعمها طهران، دائما ما تقوم باختراق أي وقف لإطلاق النار.