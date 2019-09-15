سعر خرافى لـ جمبسوت نانسى عجرم .. والجمهور:غالى أوى

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور للفنانة نانسى عجرم، وهى تظهر بإطلالة أنيقة وبسيطة، مرتدية جمبسوت، ولكن البعض اعتبر أن سعر هذه الإطلالة باهظة ولا تستحق هذا المبلغ وعلق البعض:"غالى اوى".



وظهرت نانسي بجمبسوت ابيض واسود، ينقسم الجامب سوت إلى نصفين نصف ابيض ونصف أسود، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة منسدلة على الأكتاف ومجوهرات بنفس ألوان الجامب سوت.



وجمبسوت الفنانة الجميلة نانسى عجرم، بلغت تكلفته 21 ألف جنيه، ونسقت معه المكياج الهادئ وترك شعرها .

