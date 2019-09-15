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رياضة

الدوري الألماني .. فرايبورج يكتسح هوفينهايم بثلاثية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:34 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
اكتسح فرايبورج مضيفه هوفينهايم بثلاثية نظيفة ، وذلك في المباراة التي جمعت الناديين ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

افتتح كريستيان جونتر التسجيل لفرايبورج في الدقيقة الحادية عشر ، وأضاف جانيك هابيرير الهدف الثاني في الدقيقة 38 ، قبل أن يختتم نيلس بيترسين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 59 ، لتنتهي المباراة باكتساح فرايبورج لمضيفه بثلاثية.

بتلك النتيجة ، ارتفع رصيد فرايبورج للنقطة التاسعة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد هوفينهايم عند النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر.

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