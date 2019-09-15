الدوري الألماني .. فرايبورج يكتسح هوفينهايم بثلاثية

اكتسح فرايبورج مضيفه هوفينهايم بثلاثية نظيفة ، وذلك في المباراة التي جمعت الناديين ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.



افتتح كريستيان جونتر التسجيل لفرايبورج في الدقيقة الحادية عشر ، وأضاف جانيك هابيرير الهدف الثاني في الدقيقة 38 ، قبل أن يختتم نيلس بيترسين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 59 ، لتنتهي المباراة باكتساح فرايبورج لمضيفه بثلاثية.



بتلك النتيجة ، ارتفع رصيد فرايبورج للنقطة التاسعة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد هوفينهايم عند النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر.