وزير الداخلية يشهد تخرج طلبة الدور الثاني من كلية الشرطة.. فيديو

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح اليوم الأحد الموافق 15 الجارى مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثانى" من السنة الرابعة بكلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من السادة مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية.



حيث قام الخريجين بأداء اليمين أمام وزير الداخلية وذلك تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.



وقد وجه وزير الداخلية خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، مؤكدًا أن انضمامهم لصفوف العمل الأمنى للمساهمة مع باقى زملائهم فى القيام بالواجب الوطنى الموكل إليهم، لهو شرف عظيم ينبغى أن يفخروا به.



وشدد وزير الداخلية على ضرورة بذل كافة الطاقات والتحلى بروح الإقدام والمثابرة، والعمل المستمر على تطوير قدراتهم وتطويع ما تلقوه من برامج دراسية وتدريبية طوال سنوات الدراسة بالكلية لتحقيق رسالة الأمن، والإستفادة من خبرات زملائهم فى مجال العمل الشرطى، بما يسهم فى دفع مسيرة العمل الأمنى.

