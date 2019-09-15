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أخبار البلد

خبير اقتصادي : البنوك العالمية لا تتعامل بنظام الفوائد الثابتة عدا مصر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي ، إن البنوك العالمية ألغت فكرة الفوائد الثابتة علي الأموال إلا مصر ، موضحا أن الأزمة الاقتصادية بدأت على مستوى العالم منذ عام 2008.

وأضاف "عادل" خلال كلمته بندوة التطورات الاقتصادية العالمية بنقابة التجاريين ، أن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي إلى رفع التضخم، وإنما تحتاج إلى ضخ سيولة، لافتا إلى أن استخدام البنوك المركزية للمسكنات كانت محافظة لفترة طويلة على معدل النمو حتى ظهر ما يطلق عليه الفشل المالي في العالم.

وأشار الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي  إلى إن معظم دول العالم تشهد انهيارا ماليا ، وأصبحت الفوائد بالبنوك تتجه إلى السالب مما أدي إلى انخفاض نسب النمو الاقتصادي .

ونوه إلى أن معدل الاستهلاك في مصر انخفض بشكل كبير في مارس 2019 ، وذلك يرجع الي اتباع مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي .
خبير اقتصادي : البنوك العالمية لا تتعامل بنظام الفوائد الثابتة عدا مصر
خبير اقتصادي : البنوك العالمية لا تتعامل بنظام الفوائد الثابتة عدا مصر
خبير اقتصادي : البنوك العالمية لا تتعامل بنظام الفوائد الثابتة عدا مصر
خبير اقتصادي : البنوك العالمية لا تتعامل بنظام الفوائد الثابتة عدا مصر

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