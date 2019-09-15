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أخبار العالم

روسيا: الهجمات الإرهابية على السعودية خطيرة للغاية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:07 م
أحد منشأتي آرامكو
أحد منشأتي آرامكو بعد الهجوم
أحمد قاسم
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، للهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت للنفط بالمملكة العربية السعودية، فجر أمس السبت.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة "سبوتنك" الروسية: "ندين الهجوم على مملين تابعين لشركة أرامكو في السعودية"، مشيرةً إلى أن تلك الهجمات ستؤثر بشكل كبير على أسواق النفط العالمية.

وكانت كيلين كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرحت في وقت سابق خلال لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك حال أي هجوم إيراني على السعودية.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس السبت، إنه يحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم بطائرات ميسرة على معامل شركة أرامكو السعودية للنفط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه:"بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

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