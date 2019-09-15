ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتظرين فى المعادى.. سيد معوض يمارس لعبة الاسكواش.. شاهد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:55 م
سيد معوض
سيد معوض
محمد بدران
نشر سيد معوض لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى السابق عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، صورة له أثناء ممارسة ​لعبة الإسكواش​.

وظهر سيد معوض برفقة صديق له، وعلق على الصورة حازم امام نجم الزمالك السابق قائلًا "طب ايه" ورد عليه معوض، احنا جاهزين وفي انتظارك في المعادى يانجم".

جدير بالذكر أن سيد معوض لعب فى النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادى طرابزونسبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 2012 و 2013.

منتظرين فى المعادى.. سيد معوض يمارس لعبة الاسكواش.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيد معوض يقضي إجازة الصيف في أوروبا .. شاهد

سيد معوض يوضح سبب تألق جوزيه ..والفارق بين الجيل السابق والحالي بالأهلي.. فيديو

سيد معوض يكشف عن سبب خلافه مع حسام البدري.. فيديو

ذكرى عيد ميلاد المايسترو.. صالح سليم الأب والقدوة

ترشيحاتنا

بعد معادلة رقم الأهلى .. الترجي يحاول السير على خطى ريال مدريد

اتحاد الكرة : 3 احتمالات لـ تعديل مواعيد مباريات الدوري الجديد.. تعرف عليها

مفاجأة.. تعرف على مكان إقامة مباراتي الإسماعيلي مع الأهلى والزمالك

لو بتضايقك.. أفضل طريقة لـ قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

بإطلالة كاجوال.. لطيفة تدلي بصوتها فى الانتخابات التونسية

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

قبلة حياة لـ حسن شحاتة.. لماذا تأخر اتحاد الكرة في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

ملحمة وفاء.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف له.. فيديو

بعد معادلة رقم الأهلى .. الترجي يحاول السير على خطى ريال مدريد

ميتشو VS فايلر.. شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك بعد الهزيمة الافريقية

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

انفراجة كبيرة فى مفاوضات اتحاد الكرة مع ايهاب جلال لتدريب منتخب مصر

اخبار الرياضة.. كهربا في الأهلي.. شوبير يهاجم ميتشو.. مصطفى يونس ينضم لقناة الزمالك

هبوط اضطرارى.. اهتزاز ديسابر والصفقات الفشنك يهددان أسطورة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. لطيفة تدلي بصوتها فى الانتخابات التونسية

سعر خرافى لـ جمبسوت نانسى عجرم .. والجمهور:غالى أوى

بدلة كلاسيك تكشف عن خصرها الصغير.. هند صبرى بمهرجان تورونتو