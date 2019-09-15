منتظرين فى المعادى.. سيد معوض يمارس لعبة الاسكواش.. شاهد

نشر سيد معوض لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى السابق عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، صورة له أثناء ممارسة ​لعبة الإسكواش​.



وظهر سيد معوض برفقة صديق له، وعلق على الصورة حازم امام نجم الزمالك السابق قائلًا "طب ايه" ورد عليه معوض، احنا جاهزين وفي انتظارك في المعادى يانجم".



جدير بالذكر أن سيد معوض لعب فى النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادى طرابزونسبور.



وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 2012 و 2013.



