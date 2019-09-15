الكويت تكشف حقيقة إنشاء منصة لتداول العملات الرقمية

نفت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، صحة ما تم تداوله من قبل "جهة مجهولة" بشأن إنشاء منصة للتداول بالعملات الرقمية والاستثمار بها.



وأكدت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن تلك الأنباء "عارية عن الصحة".



وقالت المالية إنه جار التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية للتحري عن تلك "الجهة" واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.



وأهابت الوزارة بالمواطنين والمهتمين بعدم التعامل مع مثل تلك الجهات والاعتماد على المصادر الموثوقة في استقاء الأخباء.