السفير السعودى بالقاهرة يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة

افتتح السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، الملتقى الدولي الواحد والعشرين لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين بالقاهرة.



يهدف الملتقى إلى التعريف بالمنتجات الجديدة في العمرة، والخدمات التي تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين، حيث يضم الملتقى ٧٠ عارضًا من الشركات العاملة في مجال السياحة.



يأتي الملتقي في إطار دعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وفي إطار حرص المملكة علي تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.



جدير بالذكر أن الافتتاح شهد حضور إبراهيم الحبشي رئيس مجلس إدارة الشركة المُنظمة للملتقى، وهشام الأمين وأشرف شيحه ممثلان من لجنة الحج والعمره وناصر ترك ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية وعلي المانسترالي وعلاء الغمري ممثلان لغرفة الشركات.