الهيئة العليا للانتخابات التونسية تكشف الحصيلة الأولية للناخبين ..فيديو

أكد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن عمليات انتخابات الرئاسة في تونس قاربت على الإنتهاء في اليوم الأول، مؤكدا أن الانتخابات أيضا أقيمت خارج تونس.



وأضاف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten أن نسب الإقبال في فترة الظهيرة وصلت إلى 16% من عدد الناخبين إلا أنه بعد ذلك تطورت تلك النسبة.



وأوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة الإقبال اليوم تجاوزت الـ 30% من عدد الناخبين إلا أنه ليس هناك أى قرار لمد فترة التصويت.



يذكر أن المرشح عبد الفتاح مورو قد أدلى صباح اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية المُبكرة، التي تقعد بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي.