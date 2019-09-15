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مرأة

6 طرق تجعل زوجك يشارك في أعمال المنزل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:10 م
صدى البلد
قسم المرأة
تسبب الأعمال المنزلية عبئا كبيرا على المرأة، ولاسيما المرأة العاملة، وتكون نقطة خلاف بين الزوجين، لرفض كثير من الرجال المشاركة في الأعمال المنزلية حتى وإن كانت بسيطة، فيقدم موقع "wikihow" عدة نصائح لمشاركة الرجل في أعمال المنزل دون خلاف، وإنجاز المهام في سهولة.

كيف يشارك الزوجان الأعمال المنزلية في سهولة؟

تحديد ما يجب القيام به
تقوم الزوجة بعمل قائمة بالمهام المنزلية بطريقة أسبوعية، في كل الأمور التي تتعلق بالمطبخ، والأطفال، وترتيب الغرف، وتسديد الفواتير.

تحديد موعد للنقاش
لا يحب الرجل أن يستمع للأمور المنزلية، في كثير من الأحيان، فعليكِ دائمًا اختيار الوقت المناسب لكما للنقاش في أمور المنزل، فبعد الانتهاء من جدولة المهام، يمكنكم النقاش بعيدًا عن الضوضاء، وتقسيم المهام بطريقة بسيطة، حيث يقوم كل منكما بعمل مهام صعبه وسهلة وبسيطة.

مراجعة القائمة
بعد عمل القائمة، يمكن كل طرف أن يناقش الطرف الأخر في المهام التي لا يستطيع تنفيذها، او العثور على الأعمال التي لا يمانع القيام بها.

إظهار تقديرك لزوجك
الرجل دائمًا يحب أن يُعامل بلطف، فعلى الزوجة إظهار تقديرها لزوجها، على مساعدتها في أعمال المنزل، وتهتم به وبأموره، مع تجنب الصراخ الدائم في المنزل أو مع الأطفال.

التعرف على نطاق القوة لدى الشريك
قد تكون أعمال المنزل يتسم بعضها بالسهولة، ويتسم البعض الأخر بالتعقد، ولكن ليس بالضروري الذي يكون صعب لديك يكون صعب للطرف الأخر، فتلك المهام تكن نسبية، كما تعرفك على شريك حياتك بطريقة أوسع، وتزيد الثقه بينكم، وتساعد الطرفين في الاستماع الدائم لبعضهما.

تبديل الأمور
قبل أن تشعر بالروتين والملل، يمكنكم أن تتبادلون الأمور فيما بينكم، والمشاركة في اعمال واحدة، وتقاسم أعمال المطبخ معًا لعدوم الشعور بالزهق.

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