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رياضة

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على واتفورد بهدفين فى الشوط الأول ..فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:50 م
أوباميانج
أوباميانج
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أرسنال علي واتفورد بهدفين دون رد، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب فيكارج رود، فى الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الارسنال التهديف فى الدقيقة 21 عن طريق إيميريك أوباميانج بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله داخل منطقة الجزاء فسددها بقوة لتسكن الشباك، علي الفور معلنا الهدف الاول لـ أرسنال.

وأضاف الارسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 32 عن طريق أوباميانج من تلقيه عرضية متقنة من زميله سددها بقوة لتسكن الشباك علي الفور.

ويحتل فريق ارسنال المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما جاء واتفورد فى المركز العشرين برصيد نقطة واحدة.

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