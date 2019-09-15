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رياضة

من داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:51 م
احمد حسن
احمد حسن
محمد بدران
نشر أحمد حسن عميد لاعبى العالم ولاعب منتخب مصر السابق، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات، "إنستجرام".

وظهر أحمد حسن بالكاجول داخل سيارته، حيث يحرص دائما على التفاعل مع متابعيه بصفة مستمرة، ونالت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية.

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

من داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن

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