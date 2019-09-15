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مساعد وزير الداخلية الأسبق: أحقاد الجماعات الإرهابية تتزايد مع نجاحات مصر.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:35 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق أن كل النجاحات التي تقوم بها مصر سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني وافتتاحات المشاريع الكبيرة تثير وتزيد أحقاد وأضغان الجماعات الإرهابية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن العديد من عناصر جماعة الإحوان يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي وينشرون الشائعات للإضرار بالدولة ويواكبه عمل مستمر.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أنه يتم رصد كل التحركات بسيناء وتقوم أجهزة الدولة بتوجيه ضربات استباقية قوية للإرهابيين مما يجعل مصر آمنة.

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