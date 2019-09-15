البيئة: مجهودات حماية الأوزون خلال عام.. التخلص من 99 % من المواد شديدة التأثير

تحتفل دول العالم في يوم 16 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون وهو اليوم الذي وافق ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 الذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي للتخلص التدريجي من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.



ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار 32 عاما على بروتوكول مونتريال وتعافي الأوزون للاحتفال بمرور أكثر من ثلاثة عقود من التعاون الدولي في سبيل حماية طبقة الأوزون والمناخ.



لعبت مصر دورا أساسيا في المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاقية فيينا ثم بروتوكول مونتريال، وكانت مصر الدولة السابعة في ترتيب الدول الموقعة والمصادقة على هذا البروتوكول والذى بلغ عدد أطرافه أكثر من 197 دولة، بالاضافة الى قيام مصر بتنفيذ أول مشروع لبروتوكول مونتريال على مستوى العالم في شهر أكتوبر عام 1992 بشركات صناعة الفوم ومواد العزل الحراري المصرية، ومازالت مصر تقوم بتنفيذ عدة مشروعات استثمارية وتجريبية لإحلال المواد صديقة البيئة محل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في مختلف القطاعات.



كما كان لمصر دورا توافقيا في اعتماد تعديل كيجالى الذي ينص على إدراج مركبات الكربون الهيدرو فلور كربونية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتستخدم هذه المركبات في نواحي عديدة أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحرارى، وسوف تلتزم مصر بتجميد الاستهلاك السنوي لهذه المواد بحلول عام 2024 والبدء في الخفض التدريجي لاستهلاكها بحلول عام 2029.



استطاعت مصر اجتياز التحديات التي فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ونجحت في التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، ومازالت وزارة البيئة تواصل العمل للتخلص من أقل هذه المواد ضررا وهى المواد روكلورفلوروكربونية HCFC' ومن المنتظر التخلص التام من هذه المواد قبل عام 2030.



ساهم بروتوكول مونتريال في مواجهة التحدي الأكبر "مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى" أضعاف إسهام بروتوكول كيوتو ، وتشير الدراسات إلى أن تعافي طبقة الأوزون قابل للتحقيق بحلول منتصف هذا القرن بشرط تضافر كافة الجهود للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال، كما أن التعديل الأخير لبروتوكول مونتريال والمعروف باسم تعديل كيجالي سوف يسهم في خفض نسبة كبيرة لغاز ثاني أكسيد الكربون مما يعود بالنفع علي المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2100.



وخلال العام الماضى من سبتمبر 2018 حتى سبتمبر 2019 قامت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون اول وحدة وطنية على مستوى الدول الافريقية والعربية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة من أجل حماية طبقة الأوزون أهمها تنظيم عدة اجتماعات التعريف بأوجه الاستفادة السياسة والبيئية والاقتصادية من التصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، وتم الحصول على الموافقة السياسية من وزارة الخارجية والموافقات الأمنية والفنية من الوزارات المعنية لاستكمال إجراءات التصديق.



تم اعداد "دراسة جدوى عن إنشاء مراكز استصلاح لوسائط التبريد لتنقيتها وإعادة استخدامها " بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووصلت الى تحديد مواصفات المعدات اللازمة لأنشاء مركز استصلاح تجريبى وسيتم الاعلان عن شروط التقدم لتولي مسئولية الإدارة.



توقيع مذكرة اتفاق ثلاثية بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة

وتوقيع مذكرة اتفاق ثلاثية بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والشركات المستفيدة وهي شركة كريازى للسخانات و شركة الكتروستار لصناعة السخانات( لتوفيق أوضاع هذه الشركات ووقف استخدام مادة R141b المستنفدة لطبقة الأوزون والتحول إلى استخدام بدائل صديقة في صناعة فوم العزل الحراري.



توفيق أوضاع 8 شركات واستخدام بدائل صديقة فى العزل الحرارى

توقيع مذكرة اتفاق ثلاثية بين جهاز شئون البيئة و برنامج الامم المتحدة الانمائي و شركة بعلبكي ايجيبت للصناعات

الكيميائية بهدف مساعدة ٨ شركات من صغار ومتوسط مستخدمي مادة R141b المستنفدة لطبقة الاوزون فى صناعة فوم العزل الحرارى لتوفيق أوضاع هذه الشركات والتحول إلى استخدام بدائل صديقة في صناعة فوم العزل الحراري.



تكنولوجيا جديدة صديق للأوزون

تصنيع عدد 19 جهاز تكييف منزلية بتكنولوجيا حديثة كنماذج أولية تعتمد علي استخدام وسائل تبريد صديقة للأوزون ورفيقة

بالمناخ، كما تم إجراء 140 إختبار لتقييم الأداء وقياس كفاءة الطاقة للنماذج الجديدة وتم اختيار 2 وسيط تبريد

كبديل لغاز R22 وهى تمثل أفضل البدائل المناسبة للسوق المحلي بالتعاون مع الشركات الوطنية وتوقيع 8 وثائق اتفاق بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتعديل خطوط الإنتاج في ثمانية شركات وطنية لصناعة فوم العزل الحرارى الثلاجات المنزلية والتجارية قبل واستبدال المعدات القديمة بمعدات جديدة.



بالاضافة الى توريد معدات لـ3 شركات نستهدف الانتهاء من توفيق أوضاعها فى نهاية عام 2019 ، ويساهم ذلك في التخلص من انبعاث ما يزيد عن 418 ألف طن مكافيء لغاز ثاني اكسيد الكربون.



حظر استيراد مادة R141b المستنفدة للأوزون

تم مخاطبة مصلحة الجمارك لإصدار منشور جمركي بشأن حظر استيراد مادة R141b المستنفدة لطبقة الأوزون اعتبارا من

2020 وذلك وفقا للالتزامات المصرية لبروتوكول مونتريال عقد عدد من الاجتماعات لفرق العمل لتنفيذ أنشطة الاتفاقية الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،





