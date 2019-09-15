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التنمية الاقتصادية : الرئيس السيسي وجه رسائل قوية للداخل والخارج .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:47 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيرين عادل
قال محسن عادل عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، إن إقامة المؤتمر الوطنى للشباب فى الوقت الحالى كان أمرا فى غاية الأهمية بهدف توجيه الرئيس السيسى عددا من الرسائل للشعب.

وأضاف محسن عادل ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى ، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، إن الرسائل التى وجهها الرئيس السيسى للشعب المصرى بالمؤتمر الوطنى للشباب لم تتناول المشروعات الاقتصادية فحسب ولكن الرئيس السيسى تطرق للتحدث حول حروب الإرهاب التى تهاجم الدول .

وأوضح أن الرئيس السيسى وجه رسائل قوية للداخل والخارج ومنها محاربة الإرهاب، والطرق التكنولوجية والحرب الإلكترونية التى تستخدمها التنظيمات الإرهابية لإغواء الشباب وتغذية أفكارهم بالأفكار التخريبية لافتا إلى أن مصر بدأت التحول الرقمى للتطوير، مواجهة التحديات، ومحاربة الشائعات .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس السبت ، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب ، والتي تقام فعالياتها لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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