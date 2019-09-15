الوقاية خير من العلاج .. 7 طرق لتحصين نفسك من نزلات البرد قبل دخول الشتاء

التهاب الحلق، السعال، الصداع، السخونة، كل تلك الأعراض يسببها مرض الأنفلونزا، التي يستغرق أيامًا للشفاء منه، وقبل دخول فصل الشتاء، يمكنك أن تحمي نفسك لعدم الإصابة بنزلات البرد، وفقًا لموقع "prevention".





الحصول على فيتامين د

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على "فيتامين د"، هم أكثر عرضة لمرض الأنفلونزا، والتهابات الجهاز التنفسي، مما يسبب السعال، فينصح دائمًا بتناول الأغذية التي تحتوي على "فيتامين د" مثل السمك والبيض والكبدة، كما تحتوي اشعة الشمس على الفيتامين، وتساعد في مكافحة البرد.



النظافة الشخصية

أكدت الأبحاث ان الأشخاص تلامس وجهها لأكثر من مرة في الدقيقة الواحدة، وذلك من الخطر على صحة الشخص لما تحمله اليدان من جراثيم وميكروبات، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأنف أو الفم بسهولة، فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، ينصحون دائمًا بالنظافة الشخصية المستمرة لليدين والغسل بالطريقة الصحيحة بالصابون بين الأصابع وتحت الأظافر، خاصة في فصل الشتاء، لعدم نقل العدوى بين الأشخاص في المكان الواحد عن طريق المصافحة.



تطهير الهاتف

طاولة مطعم، السرير، مكتب، في المطبخ، كل تلك الأماكن يمكن أن تترك بها الهاتف دون أن تفكر في مدى نظافتها، أو ما تحمله من جراثيم، فعليك باستمرار أن تهتم بنظافة الهاتف وتطهيره، عن طريق المنظف الخاص بهاتفك.



الاسترخاء

يشعر الكثير منّا بالإرهاق والتعب، بسبب العمل لوقت طويل، ولكن دون جدوى لما تشعر، افتراضًا منك أن ذلك الطبيعي، ولكن يستدعى الأمر بأن تسترخي بعض الوقت في نزهة مع الأصدقاء حتى تستعيد نشاطك مرة أخرى، أو تقوم بتمارين اليوغا.



النوم لعدد ساعات مناسبة

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يحصلون بإنتظام على 9 ساعات من النوم هم أشخاص أقل عرضة لنزلات البرد، فكلما قلت ساعات النوم، ضعف الجهاز المناعي لدى الشخص.



الحصول على الزنك

تشير الأبحاث إلى أن الزنك يمكن أن يقلل من نمو الفيروسات في جسم الإنسان، فينصح دائمًا بتناول المشمش، واللحوم قليلة الدهون، والكبدة، والأفوكادو لما تحتويه تلك الأطعمة من الزنك.



استعمال أغراض خاصة بالمريض

عندما يصاب أحد أفراد الأسرة بنزلة برد، فيجب أن تكون أغراضه التي يستعملها خاصة به فقط، حتى لا تنتقل العدوى بين الأفراد في المنزل.